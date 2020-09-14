Ученые допускают, что прививка через ингаляцию может оказаться лучшим и более легким способом, чем с помощью укола.

В небольшом исследовании, которое проведут в Великобритании, примут участие 30 добровольцев. Они вдохнут одну из передовых на сегодняшний день вакцин. Это будет или препарат, который Оксфордский университет разработал совместно с компанией AstraZeneca, или вакцина на основе РНК коронавируса, которую создал Имперский колледж Лондона.

Читайте такжеCOVID-19 повреждает органы человека избирательно - ученыеКак пишет Newsweek, ученые допускают, что прямое попадание препарата в дыхательные пути, которые коронавирус атакует в первую очередь, может вызвать более сильную иммунную реакцию. Если это предположение подтвердится, ученые могут рассмотреть ингаляцию как альтернативный метод проведения прививок. Таким способом потенциально можно вакцинировать большее количество людей, чем с помощью уколов.

Руководитель исследования Крис Чу из Имперского колледжа Лондона сказал, что существуют доказательства эффективности ингаляций вакцин от гриппа. Если человек вдохнет препарат в форме спрея для носа, у него все равно появится защита от болезни. Поэтому теоретически подобный эффект может наблюдаться и в случае коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

"Причиной нынешней пандемии стал респираторный вирус, который главным образом заражает людей через клетки, которые покрывают нос, горло и легкие. Эти поверхности специфичны и демонстрируют отличную от других частей тела иммунную реакцию. Поэтому важно проверить, можем ли мы добиться более эффективного ответа на инфекцию, если будем влиять на дыхательные пути напрямую", - пояснил Крис Чу.

Во время исследования 30 добровольцев будут разделены на две группы, одна из которых получит малую, среднюю или большую дозу вакцины. Другая группа получит оптимальную дозу. Предыдущие исследования показали, что употребление вакцин через дыхательные пути требует меньших доз, чем во время уколов.

Читайте такжеNew York Times: в США начали проводить пересадки обоих легких пациентам с COVID-19Ученые проанализируют образцы крови и носовых мазков, собранных у добровольцев. Также им сделают бронхоскопии, чтобы получить образцы из легких. Анализ крови проверит наличие антител против SARS-CoV-2. В мазках из носа ученые будут искать специальные антитела под названием IgA, которые дадут понять, спровоцировала ли вакцина более локализованную иммунную реакцию.

Клинические испытания Оксфордской вакцины, разработанной совместно с AstraZeneca, недавно были остановлены после того, как один из участников заболел. Вскоре после этого работа возобновилась. А исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сориот сказал, что вакцина может быть готова к концу 2020 года.

Сара Гилберт, которая работает над Оксфордской вакциной, сказала, что ее команда уже доказала, что препарат безопасен и провоцирует сильную иммунную реакцию после инъекции. Однако, она допустила, что употребление препарата через дыхательные пути может быть хорошим подходом, который даст быструю реакцию на контакт с респираторным вирусом.

Вакцина AstraZeneca: что известно

6 сентября фармацевтический гигант AstraZeneca приостановил испытания вакцины от коронавируса из-за "непонятной болезни" у одного из добровольцев.

Вакцина AstraZeneca - одна из трех вакцин против коронавируса, находящихся на поздней стадии испытаний в США.

Главный инфекционист США призвал не спешить с вакциной против COVID-19. По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность - плохая идея.

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Перевод: Лесь Дымань