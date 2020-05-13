В США нашли причину высокой смертности от COVID-19

Исключение Тайваня привело к «критической задержке» в своевременном информировании относительно борьбы с COVID-19 и точных указаниях на ранних стадиях вспышки.

Тайваню не позволили делиться со странами-членами Всемирной организации здравоохранения информацией по борьбе с коронавирусом, и это привело к высокой смертности от COVID-19.

В этом убеждены американские журналисты в материале The Guardian, передает ТСН.

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Исключение этой страны привело к «критической задержке» в своевременном информировании относительно борьбы с COVID-19 и точных указаниях на ранних стадиях вспышки.

«Если бы ВОЗ позволила специалистам здравоохранения Тайваня обмениваться информацией в начале января, правительства всего мира могли бы иметь более полную информацию, на которой базировалась их собственная политика охраны здоровья», – говорится в материале.

При этом штаты неоднократно спорили с Китаем из-за отказа в доступе Тайваня к ВОЗ, тогда как сам Тайвань говорил о договоренности КНР с ВОЗ «в политических целях».

В ответ Китай заявлял, что всю необходимую помощь Тайвань получил, а представлять в ВОЗ полуостров может лишь КНР.

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