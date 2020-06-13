В мире уже 7,6 миллиона больных COVID-19

Одновременно 3 630 249 инфицированным удалось выздороветь.

По состоянию на 7:30 утра по киевскому времени в мире уже 7 650 696 больных COVID-19 с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего зараженных в США (2 048 986), Бразилии (828 810) и России (510 761). Украина находится между Швейцарией и Аргентиной.

Одновременно 3 630 249 инфицированным удалось выздороветь, 425 869 умерли.

Как сообщал УНИАН, в северо-западном мемориальном госпитале Чикаго пациентке, перенесшей коронавирус, пересадили легкие.

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