По словам ученого, коронавирус окончательно никогда не исчезнет, но станет менее страшной болезнью.

Один из наиболее авторитетных ученых Италии убежден, что через несколько лет COVID-19 превратится в "обычную простуду". Джузеппе Ремуци из Института фармакологических исследований Марио Негри в Милане пояснил, что вакцина не заставит коронавирус исчезнуть раз и навсегда.

"Этого не произойдет и лучше сказать это прямо. Все вакцины в арсенале включая ту, которую разработала компания Pfizer, точно не подавят коронавирус. Мягко говоря, прививки будут больше похожи на те, которые мы принимаем от гриппа, а не от полиомиелита. Оно защитит нас от болезни, но не сделает так, что COVID-19 совсем исчезнет", - пояснил ученый.

Как пишет Newsweek, на этой неделе американская фармакологическая компания Pfizer сделала объявление о первых данных масштабной Третьей фазы клинических испытаний своей вакцины, разработанной совместно с BioNTech. В частности, в Pfizer заверили, что разработка предотвращает начало COVID-19 с " эффективностью на 90%". Данные еще не были опубликованы в научных журналах. Они не будут обнародованы до завершения всей третьей фазы испытаний.

Читайте такжеВОЗ: вакцинировать надо около 70% населения мира, чтобы покончить с пандемией коронавирусаРамуци ожидает, что одна или более вакцин будут разработаны и распространены среди людей во всем мире. Таким образом, большая часть глобального населения будет вакцинирована за несколько лет. Однако, он добавил, что это будет возможно лишь при условии сохранения текущих мероприятий, нацеленных на сдерживание COVID-19. Речь идет о социальном дистанцировании, использовании масок и частоеммытье рук.

"Пока ни одна вакцина не сможет обуздать пандемию", - сказал итальянский ученый.

По его мнению, появление вакцины в смеси с другими мерами здравоохранения сделает COVID-19 "более похожим на простуду". По его словам, SARS-CoV-2 может стать сезонным заболеванием, как грипп, к 2024 году. Однако Рамуци заметил, что существует "слишком много переменных". И будущее течение пандемии невозможно предсказать точно.

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Перевод: Лесь Дымань