Мутация способна подавлять активность иммунных клеток, которые появляются у людей после выздоровления от COVID-19.

Распространенный вариант нового коронавируса обладает потенциальной способностью обходить иммунитет, который люди приобрели после заражения. С начала пандемии ученые обнаружили тысячи вирусных мутаций в геноме образцов SARS-CoV-2, взятых у зараженных людей.

Читайте такжеCOVID-19 мутирует: в Европе появился новый опасный штамм коронавирусаКак пишет Nature, Дэвид Робертсон из Университета Глазго вместе с Гиорги Снеллом из компании Vir Biotechnology в Сан-Франциско исследовали мутацию под названием N439K. Она была обнаружена в белке, который коронавирус использует, чтобы проникать в человеческие клетки.

Мутация влияет на рецептор-связывающий домен вирусного белка, с помощью которого SARS-CoV-2 распознает человеческие клетки для заражения. Именно этот домен - главная цель, которую атакуют антитела против коронавируса. Мутацию обнаружили независимо минимум в 12 странах.

Во время лабораторных экспериментов ученые обнаружили, что она может препятствовать активности нейтрализующих антител, которые блокируют вирус. В частности, речь идет о антителах, обнаруженных в крови людей, которые выздоровели от COVID-19. Также мутация способна подавлять некоторые искусственные моноклональные антитела, которые используют в потенциальных лекарствах от COVID-19.

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Перевод: Лесь Дымань