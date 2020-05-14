В США 108-летняя женщина поборола коронавирус

Коронавирусную болезнь COVID19 у пожилой американки обнаружили в прошлом месяце.

В американском штате Нью-Джерси от коронавирусной инфекции вылечилась 108-летняя Сильвия Голдшолл из Аллендейла.

Об этом сообщил губернатор штата Фил Мерфи на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что у 108-летней женщины диагностировали болезнь COVID19 в прошлый месяц. В настоящее время Сильвия Голдшолл выздоровела от коронавируса.

Мерфи также добавил, что в штате Нью-Джерси обнаружили 1 216 новых инфицированных коронавирусом, что увеличило общее количество до 142 704.

Кроме того, в Нью-Джерси умерли еще 244 больных COVID-19, таким образом всего зафиксировано 9 946 смертей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 мая в мире от коронавирусной инфекции умерли более 300 тысяч человек. Всего от начала болезни COVID19 зарегистрировали более 4,4 миллиона человек.