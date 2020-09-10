REUTERS
По состоянию на утро четверга, 10 сентября, в мире насчитывается уже 27,7 млн подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.
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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
18,7 млн больных выздоровели.
Также зарегистрировано 902 тыс. летальных случаев.
Лидерами по количеству зараженных являются США - 6,3 млн, Индия - 4,3 млн, Бразилия - 4,1 млн. В России количество зараженных перевалило за миллион и составляет 1 037 526 человек. С этим показателем РФ оказалась на четвертом месте по количеству больных COVID-19 в мире.
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