Смогли преодолеть болезнь почти 19 млн человек.

По состоянию на утро четверга, 10 сентября, в мире насчитывается уже 27,7 млн подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

18,7 млн больных выздоровели.

Также зарегистрировано 902 тыс. летальных случаев.

Лидерами по количеству зараженных являются США - 6,3 млн, Индия - 4,3 млн, Бразилия - 4,1 млн. В России количество зараженных перевалило за миллион и составляет 1 037 526 человек. С этим показателем РФ оказалась на четвертом месте по количеству больных COVID-19 в мире.

Коронавирус в мире: последние новости

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Автор: Екатерина Лиманская