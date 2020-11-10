С начала пандемии в мире по состоянию на утро 10 ноября COVID-19 подхватили 50 млн 913 тыс. 451 лицо.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса (США).
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От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли 1 млн 263 тыс. 089, выздоровели - 33 млн 289 тыс. 404 человек.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, где зарегистрировано более 10,1 больных, Индия (8,5 млн), Бразилия (5,6 млн), Франция (1,8 млн), а также Россия (1,7 млн) и Испания (1,3 млн).
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Украина в общем антирейтинге находится на 20-м месте – между Ираком и Индонезией.
Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине за все время пандемии COVID-19 заболели 479 тыс. 197 человек, умерли 8 тыс. 756 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 10 тыс. 179 новых случаев заболевания.
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