Пострадавшие от COVID-19 со всей Италии подают жалобы в прокуратуру из-за вспышки болезни
Полсотни родственников жертв коронавируса в наиболее пострадавшем от вспышки болезни городке Бергамо подали в суд, чтобы установить виновников большого количества погибших.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.
В комментарий журналистам истцы пояснили, что не хотят мести, но пытаются установить справедливость.
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По официальным данным, с начала пандемии в Италии погибло 34 тысячи инфицированных граждан.
Вместе с иском жителей Бергамо в прокуратуру начали поступать жалобы и от других пострадавших семей со всей страны.
Сейчас итальянские правоохранители проводят широкомасштабные расследования кризиса в области здравоохранения. Местные жители обвиняют власть в затягивании создания «красной зоны», а также в финансовой неподдержке медиков.
Еще 150 жалоб находятся в процессе подготовки.
Прокуроры в Бергамо, по данным источников, планируют допросить в качестве свидетелей премьер-министра Джузеппе Конте, а также министров здравоохранения и внутренних дел Роберто Сперансу и Лукиана Ламоргезе.
Как сообщал УНИАН, у 57% жителей провинции Бергамо есть антитела к COVID-19. Таковы объявленные управлением здравоохранения Бергамо данные тестирования, проведенного в провинции, ставшей одним из эпицентров пандемии коронавируса в Италии.
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