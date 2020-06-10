Пострадавшие от COVID-19 со всей Италии подают жалобы в прокуратуру из-за вспышки болезни

Прокуроры в Бергамо планируют допросить в качестве свидетелей премьер-министра, а также министров здравоохранения и внутренних дел.

Полсотни родственников жертв коронавируса в наиболее пострадавшем от вспышки болезни городке Бергамо подали в суд, чтобы установить виновников большого количества погибших.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

В комментарий журналистам истцы пояснили, что не хотят мести, но пытаются установить справедливость.

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По официальным данным, с начала пандемии в Италии погибло 34 тысячи инфицированных граждан.

Вместе с иском жителей Бергамо в прокуратуру начали поступать жалобы и от других пострадавших семей со всей страны.

Сейчас итальянские правоохранители проводят широкомасштабные расследования кризиса в области здравоохранения. Местные жители обвиняют власть в затягивании создания «красной зоны», а также в финансовой неподдержке медиков.

Еще 150 жалоб находятся в процессе подготовки.

Прокуроры в Бергамо, по данным источников, планируют допросить в качестве свидетелей премьер-министра Джузеппе Конте, а также министров здравоохранения и внутренних дел Роберто Сперансу и Лукиана Ламоргезе.

Как сообщал УНИАН, у 57% жителей провинции Бергамо есть антитела к COVID-19. Таковы объявленные управлением здравоохранения Бергамо данные тестирования, проведенного в провинции, ставшей одним из эпицентров пандемии коронавируса в Италии.

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