В мае COVID-19 заболело почти 3 миллиона человек (карта)

По состоянию на 1 июня в мире 6 166 946 человек инфицированы коронавирусом.

По состоянию на утро понедельника, 1 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 372 035 человек. В то же время, выздоровели 2 641 329.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Всего в мире 6 166 946 человек инфицированы COVID-19.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 104 381 человек, Великобритании – 38,571, Италии – 33 415, Бразилии – 29 314, Франции – 28 805 и Испании – 27 127. В Китае в общем – 4638, за последний месяц не зафиксировано ни одного летального случая.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 790 172), Бразилия (514 849), Россия (405 843), Великобритания (276 156), Испания (239 479), Италия (232 997), Индия (190 609), Франция (189 009), Германия (183 410), Перу (164 476) и Турция (163 942).

Стоит отметить, что в течение мая 2020 году в мире диагностировали 2 909 426 случаев COVID-19.

По состоянию на 1 мая, в мире было выявлено 3 257 520 человек больных коронавирусом. За месяц количество диагностированных случаев болезни превысило 6 миллионов пациентов с COVID-19. В мае от COVID-19 умерло более 130 тысяч пациентов. Полтора миллиона больных выздоровел.

Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевании.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 23 672 случая COVID-19, за сутки - 468.

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