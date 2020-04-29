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Ученые назвали дату окончания пандемии коронавируса

09:32, 29 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные Data-Driven Innovation Lab.

На сайте представлены графики, отображающие предполагаемое количество инфицированных.

Так, в мире пандемия коронавируса может закончится около 8 июля. При этом 97% всех случаев заболевания произойдет 30 мая, 99% – 16 июня и 100% – 1 декабря.

По прогнозам, пандемия должна закончиться в июле / Фото: ddi.sutd.edu.sg

Согласно данным, в Украине к 17 мая будет преодолено 97% от общего числа случаев инфицирования, 25 мая - уже 99%. А 8 июня - все 100%.

В Украине 100% случаев инфицирования произойдет не ранее июня / Фото: ddi.sutd.edu.sg

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5:30 29 апреля в мире от коронавирусной инфекции выздоровели 928 658 пациентов. При этом общее количество заболевших с начала пандемии составило 3 116 398. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США, Испании и Италии.

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