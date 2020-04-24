В Вашингтоне уверены, что распространение COVID-19 может значительно замедлится летом

Ожидается, что коронавирусом сложнее будет заразиться летом.

Солнечный свет, высокая температура и влажность губительны для коронавируса, и, следовательно, в летних условиях распространение COVID-19 может значительно замедлиться.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Читайте такжеВ США заявляют, что вторая волна коронавируса может быть хуже, чем первая (видео)

По словам чиновника Белого дома Билла Брайана, об этих фактах свидетельствуют результаты экспериментов правительственных исследователей с образцами коронавируса.

"Больше всего нас поразило мощное воздействие солнечного света, который уничтожает вирус - как на поверхности, так и в воздухе. Мы наблюдали аналогичный эффект и с температурой, и с влажностью, когда повышение температуры и влажности или того и другого, как правило, создавало менее благоприятные условия для вируса", - сказал Брайан.

Отмечается, что полученные данные могут укрепить надежду на то, что эпидемия коронавируса может развиваться по сценарию других респираторных заболеваний, таких как грипп, которые обычно менее заразны в теплое время года. Однако не стоит забывать, что сейчас вирус распространяется и в местах с жарким и влажным климатом, к примеру в Сингапуре, что ставит под вопрос значительное влияние факторов окружающей среды.

Президент США Дональд Трамп сказал, что результаты испытаний следует интерпретировать осторожно.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)

Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн

Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)

Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Напомним, в мире уже зафиксировано более 190 тыс. смертей от коронавирусной инфекции.