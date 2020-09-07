Самое сильное разочарование тем, как сложилась жизнь, ощущается человеком в возрасте 47-48 лет.

Исследование ученых из США показало, что определенный возраст может считаться самым несчастливым, поскольку возникают особо острые и тяжелые ощущения, связанные с осознанием своих неудач.

Читайте такжеУченые назвали ключевую эмоцию для продления жизниСамое сильное разочарование тем, как сложилась жизнь, ощущается человеком в возрасте 47-48 лет. К такому выводу пришли специалисты Дартмутского колледжа и эксперты Национального бюро экономических исследований США, передает medikforum. Они провели большую аналитическую работу с использованием статистики разных стран.

По мнению специалистов, наступление самого несчастливого возраста обусловливается комплексным влиянием биохимических процессов и гормональных изменений в организме, вызываемых приближением старости, а также социальных факторов. В 47-48 лет люди могут испытывать наиболее значительное уныние и скепсис по отношению к своему накопленному за предшествующую жизнь багажу, отметили эксперты.

В то же время, согласно их данным, к 65 годам удовлетворенность жизнью вновь возрастает. С наступлением пожилого возраста происходит очередная переоценка ценностей, позволяющая не беспокоиться из-за тех обстоятельств, которым раньше придавалось большое значение.

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Автор: УНИАН