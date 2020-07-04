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Китайский врач назвал самые вредные для здоровья позы во время сна

21:35, 04 июля 2020
Зарубежные новости
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Еще одна вредная для здоровья поза сна – на животе / samorozvytok.info

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Об этом рассказал изданию Хуаньцю Шибао сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь, передает medikforum. В частности, врач раскритиковал привычку засыпать на боку – это, по словам медика, плохо влияет на поясничный отдел позвоночника, способствует возникновению болей в спине.

«Поза на боку создает дополнительное напряжение поясничных мышц, которые постепенно теряют эластичность, что в конечном счете становится причиной дискомфорта в спине», - сообщил медик.

Любителям спать на боку врач из Китая рекомендует класть под руку и ногу, находящиеся в искривленном положении, опору. Также он заметил, что люди с заболеваниями сердца должны избегать позы во сне на левом боку.

Еще одна вредная для здоровья поза сна – на животе. Врач пояснил: подобное положение тела спящего человека провоцирует смещение шейных позвонков с одновременным напряжением мышц шеи. Привычка спать подобным образом грозит человеку развитием шейного спондилеза и болей в пояснице, подчеркнул специалист.

Кроме того, для здоровья вредно спать на высокой подушке, добавил он. Такая поза во время сна вносит свою лепту в искривление позвоночника.

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