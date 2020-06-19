Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине

Анализ генома образцов коронавируса показал, что они старше распространенных в Европе штаммов, заявил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь.

Центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР обнародовал данные о геноме штамма коронавируса, который был выявлен на рынке в Пекине. Информация была передана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Анализ генома образцов коронавируса показал, что они старше распространенных в Европе штаммов, заявил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь. «Берут два разных вируса и смотрят, у кого из них произошло больше мутаций. В обычной ситуации тот из них, у кого мутаций больше, является более новым вирусом. А тот, у которого их мало, наоборот является более ранним, первичным вирусом. Время его циркуляции относится к более раннему, соответственно, возраст у него выше. Конечно, если мы говорим об этом упрощенно. Кроме этого есть еще и оценки математических моделей с определенными алгоритмами», - объяснил он, передает kommersant.

На прошлой неделе в Пекине был выявлен очаг заражения коронавирусом - крупнейший оптовый рынок «Синьфади». С 11 по 18 июня в городе выявлено 183 случая заболевания, из них 131 приходится на район Фэнтай, где находится рынок. Еще 28 случаев - в соседнем районе Дасин.В Пекине введен повышенный уровень реагирования, пассажирское сообщение с другими регионами Китая приостановлено.

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