Женщины, родившие путем кесарева сечения, реже беременеют в дальнейшем - ученые

Команда ученых следила за более чем двумя тысячами женщин в течение трех лет после рождения первенца.

Женщины, родившие первого ребенка посредством кесарева сечения, имеют меньше шансов зачать второго ребенка, чем женщины, которые рожают естественным путем.

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Такие данные были представлены исследователями Медицинского колледжа Пенсильванского университета, передает medikforum. Команда следила за более чем двумя тысячами женщин в течение трех лет после рождения первенца.

Около 600 женщин от общего числа участниц родили первого ребенка с помощью кесарева сечения. Они чаще были старшего возраста, имели избыточный вес и страдали ожирением, были ниже и с большей вероятностью обращались за консультацией репродуктолога.

Приблизительно 69% женщин, родивших с помощью кесарева сечения, забеременели после незащищенного полового акта по сравнению с приблизительно 78% женщин, родивших естественным путем. Женщины, родившие с помощью кесарева сечения, также имели меньшую вероятность рождения живого ребенка. Ассоциация присутствовала и после учета других факторов.

«Вполне возможно, что рубцы таза в результате воздействия открытого воздуха и загрязнений могут повлиять на последующие попытки забеременеть», - отмечают исследователи.

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