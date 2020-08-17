В ВОЗ призвали страны больше не вводить карантин из-за коронавируса

Главный эпидемиолог организации Марии Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин из-за пандемии коронавируса, хотя ранее организация требовала безоговорочно соблюдать ограничительные меры.Читайте такжеВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Эпидемия коронавируса продемонстрировала некоторую сомнительность рекомендаций ВОЗ, к которым человечество привыкло прислушиваться. Так, на самом старте пандемии, когда закрытие границ с Китаем могло резко сдержать масштабы трагедии (или локализовать ее вовсе), чиновники ВОЗ призывали этого не делать, пускать туристов из Китая во все страны и не провоцировать "неравенство". Границы все-таки закрыли, но уже тогда, когда пандемия начала распространятся по всему миру. Немедленно после этого ВОЗ признала правильность закрытия границ. Потом месяцами эксперты ВОЗ уверяли, что медицинские маски здоровым людям не нужны. Когда же было доказано обратное (и вновь по вине первоначальных рекомендаций заразились миллионы), ВОЗ опять посоветовала носить маски всем без исключения, пишет medikforum.

Почти всем странам мира ВОЗ долгое время советовала закрываться на жесткий карантин, якобы смягчающий развитие пандемии. И вот теперь главный эпидемиолог организации Марии Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19. Оказывается, экономические последствия карантина чудовищны и намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане. А во-вторых, по мнению тех же экспертов, ношения масок и соблюдения социальной дистанции вполне достаточно при этой пандемии.

Даже глава ООН Антониу Гутерриш назвал закрытие школ при карантине "катастрофой". Нечего и говорить про сотни тысяч упущенных раковых опухолей, инфарктов, инсультов, последствий гиподинамии для детей и пенсионеров, нарушения лечения сотен тяжелых болезней, депрессий, стрессов, безработицы, хаоса, социальных конфликтов и тому подобного. По его словам, именно с этим придется иметь дело в течение многих лет после завершения пандемии.

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