Польша переходит к новому этапу ослабления карантина: разрешены концерты под открытым небом и массовые собрания

С этой пятницы, 30 мая, ношение масок не будет обязательным на открытом пространстве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду объявил о переходе к четвертой стадии снятия коронавтрусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

С этой пятницы, 30 мая, ношение масок не будет обязательным на открытом пространстве. В то же время людям придется закрывать лицо в закрытых помещениях, где невозможно обеспечить соблюдение дистанции.

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Если два человека гуляют близко друг к другу на открытом воздухе, рекомендуется носить маски для лица.

С 30 мая также отменяются ограничения на количество людей в магазинах, ресторанах и церквях, но там будет действовать правило расстояния в два метра.

Разрешается организовывать концерты под открытым небом до 150 человек - люди должны прикрывать рот и нос и держаться на расстоянии двух метров. Также разрешены массовые собрания, но тоже до 150 человек и с соблюдением дистанции.

Для обслуживания клиентов внутри открываются рестораны и бары в отелях.

Целый ряд серьезных послаблений в Польше запланирован с субботы 6 июня.

В отелях могут начать работу бассейны, спортивные залы и фитнес-клубы.

Кинотеатры, театры, оперы, балеты и цирки могут работать с 6 июня, но решение об их открытии остается за собственниками. При этом количество зрителей ограничено до 50%, они должны носить маски.

С 6 июня откроются спортивные залы, фитнес-клубы, бассейны, игровые комнаты и парки развлечений, сауны, массажные и тату-салоны.

Можно будет организовывать ярмарки, выставки и конгрессы. Также будут разрешены свадьбы до 150 гостей.

Дискотеки и клубы по-прежнему будут оставаться закрытыми.

"Мы справились с пандемией гораздо более эффективно, чем остальной мир", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, объявляя новую волну послаблений.

Как сообщал УНИАН, ранее Польша открыла границы для некоторых категорий граждан.

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