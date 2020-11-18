Граждане вынуждены соблюдать масковый режим даже в помещениях.

Правительство Нидерландов решило ослабить карантин в связи с уменьшением суточного прироста больных COVID-19.

В стране откроют музеи, театры, библиотеки, кино и бассейны. В то же время судьба заведений общественного питания пока не определена, пишет Национальная телекомпания NOS.

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Культурные учреждения будут принимать граждан в ограниченном количестве и по предварительной записи.

В середине октября в Нидерландах ввели частичную изоляцию, а 3 ноября правительство еще больше усилило карантин из-за рекордных 11 тысяч суточных случаев инфицирования 30 октября.

С тех пор предприниматели жаловались на нанесенный от пандемии ущерб. Однако решение было пересмотрено благодаря положительной статистике заболеваемости COVID-19 и увеличению числа тестов, объясняет Reuters.

До сих пор граждане вынуждены соблюдать масочный режим даже в помещениях. Рестораны и кафе работают «на вынос». Школы остаются закрытыми.

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Автор: Яна Ставская