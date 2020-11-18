Правительство Нидерландов решило ослабить карантин в связи с уменьшением суточного прироста больных COVID-19.
В стране откроют музеи, театры, библиотеки, кино и бассейны. В то же время судьба заведений общественного питания пока не определена, пишет Национальная телекомпания NOS.
Читайте такжеВо Франции число случаев коронавируса превысило 2 миллиона
Культурные учреждения будут принимать граждан в ограниченном количестве и по предварительной записи.
В середине октября в Нидерландах ввели частичную изоляцию, а 3 ноября правительство еще больше усилило карантин из-за рекордных 11 тысяч суточных случаев инфицирования 30 октября.
С тех пор предприниматели жаловались на нанесенный от пандемии ущерб. Однако решение было пересмотрено благодаря положительной статистике заболеваемости COVID-19 и увеличению числа тестов, объясняет Reuters.
До сих пор граждане вынуждены соблюдать масочный режим даже в помещениях. Рестораны и кафе работают «на вынос». Школы остаются закрытыми.
Другие новости по теме
- В Бельгии бесплатно будут вакцинировать от коронавируса - СМИ
- В Южной Америке зафиксировали еще один смертельный вирус
- Билл Гейтс сравнил людей без масок с нудистами
- Коронавирус в окружении Путина: в России заболел советник президента
- В Турции на выходные вводят комендантский час
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram