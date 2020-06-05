С понедельника половина Испании перейдет на последний этап ослабление карантина

Решение относительно того, когда снимать последние ограничения, будут принимать сами автономные регионы в зависимости от ситуации.

С 8 июня большая часть Испании перейдет к последнему этапу ослабления карантина.

Соответствующее решение согласовали сегодня на заседании правительства, пишет Европейская правда со ссылкой на El Mundo.

Со следующего понедельника, 8 июня, наиболее пострадавшие от коронавируса регионы Испании - Мадрид и Барселона - перейдут на "фазу 2" ослабления карантина, а остальные страны - на последний, третий этап.

Таким образом, с понедельника в "фазу 3" перейдут 52% населения Испании.

Для них появляется возможность поездок в пределах своего автономного региона. Летние террасы ресторанов смогут принимать посетителей с ограничением 75% от имеющегося количества мест, а в помещении заведений - до 50%.

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Кроме того, разрешили проведение свадеб - с участием не более 150 гостей.

Также - с ограничениями - открываются развлекательные зоны торговых центров.

Масочный режим в общественных местах останется обязательным.

Решение о том, когда снимать последние ограничения, будут принимать сами автономные регионы в зависимости от ситуации.

Для Мадрида и Барселоны, которые перешли к "фазе 2", отныне не будет ограничений по времени пребывания на улице, также позволят встречи в компании 10-15 человек, посещение родственников; смогут открыться пляжи и бассейны.

Напомним, 21 июня в Испании завершится чрезвычайное положение - именно к этой дате правительство в шестой и последний раз продолжило его действие.

А с 1 июля правительство Испании решило отменить обязательный карантин для туристов.

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