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Борис Джонсон снял "запрет на секс" в Британии

21:26, 10 июня 2020
Зарубежные новости
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Людям из разных домов было запрещено собираться в любом частном месте / фото: ua.depositphotos.com

Об этом сообщает The Daily Mail.

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Отмечается, что с 13 июня в Британии отменяется правило, согласно которому двум и более людям из разных домов было запрещено собираться в любом частном месте. Оно касалось всех, кроме спортсменов, членов семей во время похорон, рабочих и детей, которые по каким-либо обстоятельствам были разлучены с родителями.

Джонсон подчеркнул, что понимает, насколько тяжело было близким из-за вынужденных запретов.

Как сообщал УНИАН, жесткий карантин спас в Европе более 3 миллионов жизней, считает команда ученых из Имперского колледжа Лондона.

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