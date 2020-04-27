Исследование показало, что дети страдают от депрессии на карантине

Ученые выяснили, что 22,6% детей сообщили о симптомах депрессии, еще 18,9% малышей – о наличии у них тревоги.

Во время вспышки коронавируса COVID-19 дети, которые находятся дома на карантине, говорят о симптомах депрессии. В частности, только в провинции Хубэй в Китае о таких последствиях пандемии заявили свыше 22% детей.

Как пишет 24 канал, исследователи из "Университета науки и технологии Хуачжун" в Ухане изучили симптомы депрессии и тревоги у школьников, которые находились дома на карантине с 23 января 2020 года до 8 апреля 2020 года.

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Ученые выяснили, что 22,6% детей сообщили о симптомах депрессии, еще 18,9% малышей – о наличии у них тревоги. Они имели значительно более высокие баллы для описания детской депрессии. Более низкие показатели депрессии были зарегистрированы у школьников, которые лишь немного или вообще не озабочены влиянием коронавируса.

"Эти данные свидетельствуют о том, что серьезные инфекционные заболевания, такие как коронавирус, могут влиять на психическое здоровье детей и подростков так же, как и другие травматические переживания", – пишут авторы.

Напомним, что карантин в столице провинции Хубэй, где проводилось исследование, длился с 23 января до 7 апреля. В других городах провинции ограничения были частично сняты в конце марта. В общем, в Китае за весь период коронавирусом заразились около 84 тысяч человек.