Названы канцерогенные продукты, которые многие едят каждый день
Употребляемая каждый день пища является одним из триггеров рака. Речь, прежде всего, идет об определенных продуктах. Специалисты называют канцерогенными колбасу, хрустящие хлебцы, печенье, рис и другие, присутствующие в регулярном меню очень многих людей.
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Немецкими специалистами были названы канцерогенные продукты, которые многие из нас едят каждый день.
«Съесть иногда бутерброд с колбасой – это нормально, но если она употребляется изо дня в день, ваша подверженность раковому заболеванию значительно усиливается. Следует знать, какие продукты нужно есть только в умеренных количествах», - приводится их мнение на портале NetDoktor, передает medikforum.
Промышленно обработанное мясо. Помимо колбасы и ветчины, решающее значение имеют также другие обработанные, то есть соленые, вяленые, копченые или ферментированные мясные продукты. Они должны появляться на тарелке не каждый день, а только время от времени, подчеркивают медики. Постоянное потребление такой пищи ассоциируется с повышенным риском рака кишечника.
Картофель фри, печенье, хрустящие хлебцы, кофе. Содержат потенциально канцерогенный акриламид – химическое вещество, образуемое при запекании, жарке углеводов. Как канцероген акриламид проявил себя в экспериментах на животных, которым также в высоких дозах повреждал нервную систему.
Морепродукты. Они часто загрязнены токсинами окружающей среды. Особенно опасными являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), обладающие способностью провоцировать воспаление, ведущее к заболеванию раком. ПАУ накапливаются в воде, где они поглощаются морскими животными и сохраняются в их организме.
Рис. Целые народы едят его каждый день. Между тем рис может содержать мышьяк – этот полуметалл высокотоксичен в больших количествах, а канцерогенные свойства проявляет даже в небольших дозах. Мышьяк содержится в почве и воде. Рис поглощает его через корни и концентрирует, особенно в зернах. Большая часть мышьяка находится во внешних слоях зерна.
Орехи и специи. Они могут содержать плесень, чьи споры попадают на продукты по воздуху и размножаются при неправильном хранении. Яд плесени (афлатоксин) классифицируется как канцерогенный, помимо прочего, может повреждать печень, почки.
Рыба. Богата белком и важными жирными кислотами, но часто также содержит ртуть. Тяжелый металл попадает из объектов промышленности в естественные водоемы и накапливается там вместе с пищевой пирамидой, при этом хищные рыбы (например, тунец), находящиеся на ее вершине, оказываются особенно загрязненными. Ртуть особенно вредна для центральной нервной системы и почек. Ее способность вызывать рак подтверждается исследованиями на животных.
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