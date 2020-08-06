Названы канцерогенные продукты, которые многие едят каждый день

Съесть иногда бутерброд с колбасой – это нормально, но если она употребляется изо дня в день, ваша подверженность раковому заболеванию значительно усиливается.

Употребляемая каждый день пища является одним из триггеров рака. Речь, прежде всего, идет об определенных продуктах. Специалисты называют канцерогенными колбасу, хрустящие хлебцы, печенье, рис и другие, присутствующие в регулярном меню очень многих людей.

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Немецкими специалистами были названы канцерогенные продукты, которые многие из нас едят каждый день.

«Съесть иногда бутерброд с колбасой – это нормально, но если она употребляется изо дня в день, ваша подверженность раковому заболеванию значительно усиливается. Следует знать, какие продукты нужно есть только в умеренных количествах», - приводится их мнение на портале NetDoktor, передает medikforum.

Промышленно обработанное мясо. Помимо колбасы и ветчины, решающее значение имеют также другие обработанные, то есть соленые, вяленые, копченые или ферментированные мясные продукты. Они должны появляться на тарелке не каждый день, а только время от времени, подчеркивают медики. Постоянное потребление такой пищи ассоциируется с повышенным риском рака кишечника.

Картофель фри, печенье, хрустящие хлебцы, кофе. Содержат потенциально канцерогенный акриламид – химическое вещество, образуемое при запекании, жарке углеводов. Как канцероген акриламид проявил себя в экспериментах на животных, которым также в высоких дозах повреждал нервную систему.

Морепродукты. Они часто загрязнены токсинами окружающей среды. Особенно опасными являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), обладающие способностью провоцировать воспаление, ведущее к заболеванию раком. ПАУ накапливаются в воде, где они поглощаются морскими животными и сохраняются в их организме.

Рис. Целые народы едят его каждый день. Между тем рис может содержать мышьяк – этот полуметалл высокотоксичен в больших количествах, а канцерогенные свойства проявляет даже в небольших дозах. Мышьяк содержится в почве и воде. Рис поглощает его через корни и концентрирует, особенно в зернах. Большая часть мышьяка находится во внешних слоях зерна.

Орехи и специи. Они могут содержать плесень, чьи споры попадают на продукты по воздуху и размножаются при неправильном хранении. Яд плесени (афлатоксин) классифицируется как канцерогенный, помимо прочего, может повреждать печень, почки.

Рыба. Богата белком и важными жирными кислотами, но часто также содержит ртуть. Тяжелый металл попадает из объектов промышленности в естественные водоемы и накапливается там вместе с пищевой пирамидой, при этом хищные рыбы (например, тунец), находящиеся на ее вершине, оказываются особенно загрязненными. Ртуть особенно вредна для центральной нервной системы и почек. Ее способность вызывать рак подтверждается исследованиями на животных.

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