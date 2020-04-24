Канада выделит на разработку вакцины от коронавируса $780 миллионов

Канадский премьер добавил, что на разработку и тестирование вакцины понадобятся месяцы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна выделит $780 млн на исследования и разработку вакцины от коронавируса.

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Из этой суммы на проведение клинических испытаний потратят $471 млн, еще $82 млн - на создание самой вакцины. «Данный план состоит из трех частей: исследования, связанные с (разработкой.- ред.) вакцины и другими способами лечения, проведение клинических испытаний и развитие тестирования и моделирования на национальном уровне», - сообщил Трюдо, передает kommersant.

Канадский премьер добавил, что на разработку и тестирование вакцины понадобятся месяцы. До этого в стране нужно будет принять несколько промежуточных мер для борьбы с распространением вируса. В частности, планируется увеличить количество тестов на коронавирус. Также начнут тестировать на антитела и иммунитет к COVID-19.

В Канаде выявлено уже более 40 тыс. заболевших коронавирусом, умерло свыше 2 тыс. человек. Всего в мире зарегистрировано более 2,7 млн случаев заражения вирусом, умерло свыше 190 тыс.