Вторая страна мира заявила о выздоровлении всех больных COVID-19
Власти Камбоджи в субботу, 16 мая, заявили о выздоровлении всех больных на коронавирус человек.
Об этом сказано в сообщении Министерства здравоохранения страны.
“В субботу, 16 мая, из 122 пациентов, которые заболели с начала пандемии на коронавирусную инфекцию и лечились в больницах Камбодже, выздоровели 122”, – говорится в сообщении, пишет bizua.org.
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При этом в стране не зарегистрировано смертельных случаев.
Также отмечается, что из 122 человек, лечившихся в Камбодже только 54 были гражданами страны.
Несмотря выздоровления всех инфицированных коронавирусом, ограничительные меры в стране остаются в силе.
Напомним, первой в мире о выздоровлении всех больных на коронавирус объявила Гренландия. На острове было зафиксировано 11 случаев COVID-19.
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