Вторая страна мира заявила о выздоровлении всех больных COVID-19

В Камбодже излечились все 122 больных коронавирусом человека. Раньше всех пациентов с COVID-19 вылечили в Гренландии.

Власти Камбоджи в субботу, 16 мая, заявили о выздоровлении всех больных на коронавирус человек.

Об этом сказано в сообщении Министерства здравоохранения страны.

“В субботу, 16 мая, из 122 пациентов, которые заболели с начала пандемии на коронавирусную инфекцию и лечились в больницах Камбодже, выздоровели 122”, – говорится в сообщении, пишет bizua.org.

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При этом в стране не зарегистрировано смертельных случаев.

Также отмечается, что из 122 человек, лечившихся в Камбодже только 54 были гражданами страны.

Несмотря выздоровления всех инфицированных коронавирусом, ограничительные меры в стране остаются в силе.

Напомним, первой в мире о выздоровлении всех больных на коронавирус объявила Гренландия. На острове было зафиксировано 11 случаев COVID-19.

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