Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе в ходе исследования доказали, что роговица неуязвима для SARS-CoV-2.
Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.
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Исследователи провели эксперименты с роговицами людей и мышей, подвергая их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV-1.
Оказалось, что вирус Зика способен передаваться после трансплантации роговицы у мышей, однако он не способен эффективно размножаться в роговице глаза человека. SARS-CoV-2 в то же время вообще не реплицировался.
Но медработникам советуют не отказываться от использования защитных очков при работе с пациентами с COVID-19.
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