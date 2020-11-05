Ученые также обратились к медработникам с призывом не отказываться от использования защитных очков при работе с пациентами с COVID-19.

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе в ходе исследования доказали, что роговица неуязвима для SARS-CoV-2.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

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Исследователи провели эксперименты с роговицами людей и мышей, подвергая их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV-1.

Оказалось, что вирус Зика способен передаваться после трансплантации роговицы у мышей, однако он не способен эффективно размножаться в роговице глаза человека. SARS-CoV-2 в то же время вообще не реплицировался.

Но медработникам советуют не отказываться от использования защитных очков при работе с пациентами с COVID-19.

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Коронавирус в мире: свежие данные

По состоянию на утро 5 ноября в мире коронавирусом заразились уже более 48 млн человек.

Всего в мире COVID-19 инфицировано 48 092 115 человек, из них выздоровело 31 889 370. Количество умерших возросло до 1 225 221.

За сутки зафиксировали рекордное количество новых инфицированных коронавирусом - 685, 295 тысяч человек.

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Автор: Ольга Робейко