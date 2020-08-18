Названы продукты, улучшающие настроение

Хорошим природным стимулятором и улучшителем настроения является морская капуста, в которой содержится полный набор витаминов и минералов, необходимых для правильной работы надпочечников.

Кроме уже известных шоколада и бананов, улучшить настроение способные еще несколько продуктов.

Читайте такжеНазваны пять способов, как пережить депрессиюВ частности, оказывается настроение зависят не только от влияния происходящих во внешнем мире событий, но и от пищи, которую мы едим. О положительном действии шоколада и бананов уже известно, но существуют и другие продукты, стимулирующие мозг и эндокринную систему, что дарит нам чувство радости.

Как пишет medikforum, поднять настроение можно употреблением жирной рыбы. В ней большое содержание йода, что отлично тонизирует, помогает сохранять внимание и лучше концентрироваться.

Хорошим природным стимулятором и улучшителем настроения является морская капуста, в которой содержится полный набор витаминов и минералов, необходимых для правильной работы надпочечников. Именно они вырабатывают катехоламины — адреналин и норадреналин, которые влияет на мышечный тонус, быстроту реакции, работоспособность и настроение.

Продуктами, которые развеивают грусть, также можно считать орехи, особенно грецкие и фисташки. Для повышения настроения достаточно регулярно употреблять 50 г в сутки.

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Автор: УНИАН