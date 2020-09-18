Хотя некоторые данные свидетельствуют, что очки могут защищать от коронавируса, эксперты отмечают, что говорить об этом слишком рано.

Среди медиков появилась теория, связавшая ношение очков и риск заражения коронавирусом. Анализируя данные больниц в Китае, исследователи заметили, что большинство пациентов, госпитализированных с коронавирусом, не носили очков.

Мнения экспертов и исследования показали, действительно ли можно заразиться коронавирусом через глаза, пишет Independent.

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По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), COVID-19 распространяется через респираторные капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает.

Наиболее распространенный путь передачи инфекции — попадание этих капель в рот или нос другого человека. Однако CDC уточняет, что вирус может распространяться и другими способами, например, когда человек касается "инфицированных" поверхностей, а затем рта, носа "или, возможно, глаз".

"Это не считается основным способом распространения вируса, но мы все еще узнаем больше о том, как он распространяется", — заявляет агентство.

С начала пандемии некоторые врачи рекомендовали отдавать предпочтение очками вместо контактных линз. У этого было две причины.

Первая причина заключается в том, что очки могут снизить вероятность попадания микробов в глаза при контакте с руками. Доктор Сонал Туле из Американской академии офтальмологии считает, что замена линз очками может "уменьшить раздражение и заставить вас сделать паузу, прежде чем прикоснуться к глазам" и потенциально предотвратить попадание загрязненных пальцев в глаза.

Другая причина в том, что очки могут действовать как барьер от капель.

"Защиту глаз часто недооценивается", — сказал ранее ABC News доктор Дерек Чу.

Люси Уилсон, профессор кафедры скорой медицинской помощи Университета Мэриленда в округе Балтимор, также признала, что очки могут служить барьером от попадания капель из воздуха.

"Очки могут обеспечить барьерный защита от капель или брызгов, поэтому теоретически они могут защитить от влияния SARS-CoV-2", — сказала она HuffPost. - "Слизистые оболочки, в том числе и глаза, — частый путь проникновения коронавируса в организм".

Хотя некоторые данные свидетельствуют, что очки могут защищать от коронавируса, эксперты отмечают, что говорить об этом слишком рано.

По словам доктора Лизы Марагакис, специалиста по инфекционным заболеваниям и доцента медицины Школы медицины Джонса Хопкинса, которая прокомментировала недавнее исследование, результаты не являются окончательными по ряду причин.

Одна из них: исследование было небольшим. В нем были исследованы менее 300 случаев. Другая причина заключается в том, что на результаты могут влиять другие факторы, например, "ношение очков просто связано с другой переменной, которая влияет на риск заболеть COVID-19".

К примеру, может быть, что люди, которые носят очки, старшие, более осторожны и с большей вероятностью будут оставаться дома во время вспышки вируса. Или те, кто может позволить себе очки, с меньшей вероятностью заразятся потому что, например, имеют возможность жить в менее людных местах.

Впрочем, Марагакис признает, что исследование действительно имеет "определенную биологическую правдоподобность, учитывая, что в медицинских учреждениях мы используем средства защиты глаз". Впрочем, еще надо изучить, дают ли очки большую защиту в общественных местах, по сравнению с использованием масок и соблюдением физической дистанции.

"Думаю, это все еще неясно", — сказала она.

Как защититься от коронавируса: что следует знать

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Автор: УНИАН