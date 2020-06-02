Ученые разработали новый способ лечения бессонницы

Расстройство сна и бессонница являются второй самой распространенной проблемой психического здоровья и основным фактором риска депрессии.

Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBTi) является первым методом выбора борьбы с бессонницей. К сожалению, вмешательство является недостаточно эффективным для всех людей, которые имеют такую проблему. Ученые предлагают альтернативу.

Расстройство сна и бессонница является второй самой распространенной проблемой психического здоровья и основным фактором риска депрессии. Поэтому важность борьбы с ней трудно переоценить, пишет 24 канал со ссылкой на Medical News.

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Менее изученным типом вмешательства при бессоннице, которое может обеспечить дополнительное улучшение, есть хронобіологічне лечения.

Оно направлено на повышение амплитуды биологических часов путем использования взаимодействия с ярким светом, физической активностью или увеличением температуры тела.

Новое исследование оценивает эффективность такого лечения на 175 взрослых с бессонницей. Участники не принимали лекарство для сна и не работали посменно.

Результаты показали, что CBTi увеличила эффективность сна на 6,69%. А те люди, которые получили новое лечение, увеличили продолжительность сна на 12,89%.

Также добавление хронобіологічного лечение в CBTi привело к значительным дополнительных преимуществ через 10 недель: уменьшение начала сна на 23,60% и уменьшение внезапного пробуждения на 64%.

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