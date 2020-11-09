Во время пандемии COVID-19 важно придерживаться здорового питания, поскольку то, что человек ест и пьет, может повлиять на способность организма предотвращать инфекции, бороться с ними и помочь выздоровлению.
Читайте такжеВОЗ: пандемия коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной ситуацииВсемирная организация здравоохранения объяснила, как нужно питаться во время пандемии и в случае заболевания, пишет "Канал 24".
Эксперты ВОЗ отмечают, что никакие продукты и пищевые добавки не способствуют профилактике и лечению коронавируса, но полноценное питание может поддержать иммунную систему и снизить риск развития хронических состояний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторых видов рака.
Что есть во время коронавируса
- Ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия (например, соевого и рыбного соуса) до 1 чайной ложки в день;
- Использовать йодированную соль;
- Есть меньше сладкого;
- Исключить из рациона газированные напитки, сладкий йогурт, концентраты фруктовых соков, сиропы, ароматизированное молоко;
- Свежие фрукты лучше закусок с высоким содержанием сахара — печенья, пирожные и шоколада;
Нужно пить больше воды - не менее 8-10 чашек в день. Вода не только поддерживает водно-солевой баланс, но и помогает ограничить потребление лишних калорий.
Ежедневно ешьте смесь цельнозерных злаков, таких как пшеница, кукуруза и рис, бобовые, такие как чечевица и фасоль, много свежих фруктов и овощей, а также некоторые животные продукты (например, мясо, рыба, яйца и молоко).
Во время приготовления замените масло более полезными жирами. Например оливковым, соевым, подсолнечным или кукурузным маслом.
Также будет лучше готовить пищу на пару или варить, а не жарить.
Употребление алкоголя не защищает от COVID-19 и может быть опасным.
Родителям маленьких детей эксперты рекомендуют придерживаться грудного вскармливания с добавлением питательных и безопасных продуктов начиная с 6 месяцев.
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