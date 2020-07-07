ВОЗ признала еще один способ заражения коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения признала, что коронавирусная инфекция может распространяться по воздуху.
Об этом на брифинге в Женеве сообщила технический руководитель ВОЗ по профилактике инфекций и борьбе с ними Бенедетта Аллегранци.
По ее словам, вирус распространяется не только через крупные капли при кашле, чихании или общении, а и через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.
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"Мы признаем, что в этой области появляются новые доказательства, поэтому мы думаем, что должны быть открытыми для этих данных и понять их значение", - сказала она.
Аллегранци отметила, что появляются свидетельства передачи коронавирусной инфекции по воздуху, однако их необходимо интерпретировать.
"Нельзя исключать возможность передачи воздушным путем в общественных местах, особенно в очень специфических условиях: в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых помещениях", - добавила представитель ВОЗ.
Как сообщал УНИАН, группа из 239 ученых из 32 стран намерена в ближайшие дни опубликовать в научном журнале открытое письмо, адресованное ВОЗ, с призывом пересмотреть рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.
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