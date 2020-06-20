Коронавирус может передаваться через унитаз: ученые дали совет, как уберечься

В настоящее время многие люди носят маски и используют антисептик для рук или противовирусные салфетки, чтобы уменьшить риск передачи инфекции, но немногие знают о рисках, связанных с фекалиями.

Ученые считают, что смывание унитаза с закрытой крышкой может помочь остановить распространение COVID-19.

В исследовании ученых отмечено, что коронавирус очень живуч и способен пережить путешествие через пищеварительную систему человека. Он может находиться в фекалиях даже через несколько недель после исчезновения симптомов, пишет Обозреватель со ссылкой на Daily Mail.

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"Из-за турбулентности, создаваемой быстрым потоком воды, смыв стула в унитазе формирует облако инфекционных частиц, которое может подниматься на высоту до 3 футов (1 метр). Некоторые частицы улавливаются чашей унитаза или водой, однако если унитаз не прикрыт крышкой, то в пространство над стульчаком поднимается до 60% капель", – указано в исследовании.

По утверждению ученых, таким образом вирус может либо напрямую заразить другого человека, либо осесть на расположенных поблизости поверхностях.

Чтобы не допустить этого, специалисты призвали людей, пользующихся общими или общественными туалетами, закрывать крышку перед тем, как нажать на ручку смыва.

В настоящее время многие люди носят маски и используют антисептик для рук или противовирусные салфетки, чтобы уменьшить риск передачи инфекции, но немногие знают о рисках, связанных с фекалиями. Чтобы глубже изучить риск заражения людей при посещении туалета, исследователи из университета Янчжоу провели серию компьютерных симуляций.

Они установили, что после смыва образуется завихрение, похожее на торнадо или водоворот. Затем этот вихрь поднимается в воздух и разносит зараженные капли, которые могут содержать любой вирус, включая грипп или коронавирус.

"Можно предположить, что при частом использовании туалета скорость будет еще выше, например, в случае семейного туалета во время напряженного времени или общественного туалета, обслуживающего густонаселенный район", – сказал Цзи-Сян Ван из университета Янчжоу.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным ВОЗ коронавирус не передается с молоком матери ребенку.

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