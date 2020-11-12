При тяжелой форме COVID-19 у пациентов наблюдаются одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов, спутанность сознания.

Симптомы гриппа и COVID-19 похожи, однако при заражении коронавирусом может пропасть вкус и обоняние.

Читайте такжеВакцина от гриппа может облегчить течение заболеваемости коронавирусом - ученыеОб этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также может быть одышка.

«COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», - отметили в ВОЗ, передает kommersant.

При тяжелой форме COVID-19 у пациентов наблюдаются одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов, спутанность сознания.

Коронавирус в мире

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН