Симптомы гриппа и COVID-19 похожи, однако при заражении коронавирусом может пропасть вкус и обоняние.
Читайте такжеВакцина от гриппа может облегчить течение заболеваемости коронавирусом - ученыеОб этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также может быть одышка.
«COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», - отметили в ВОЗ, передает kommersant.
При тяжелой форме COVID-19 у пациентов наблюдаются одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов, спутанность сознания.
Коронавирус в мире
- В мире коронавирусом заразилось уже более 52 млн человек. Умерли 1,28 млн человек, выздоровели 33,9 млн.
- The Guardian: Пандемия коронавируса смешается с эпидемией гриппа, какие будут последствия?
- Врачи объяснили, как отличить симптомы COVID-19 от синусита
- Британские ученые назвали новый симптом, который может свидетельствовать о наличии у вас коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram