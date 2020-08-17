Ученые выяснили, что карантин может стать причиной еще одной эпидемии

Переедание, калорийные продукты, одиночество и низкий уровень активности - прямая дорога к ожирению.

Ученые из Копенгагенского и Орхусского университетов (Дания) прогнозируют увеличение количества больных ожирением из-за режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Читайте такжеОтсутствие социальных контактов грозит женщинам ожирением - исследованиеБольшинству людей свойственно заедать стресс, компенсируя таким образом психосоциальную незащищенность. Переедание приводит к появлению лишнего веса, который впоследствии приводит к ожирению и более тяжким проблемам со здоровьем.

Кроме того, население многих стран столкнулось с экономическим кризисом и снижением доходов. Соответственно, приходится переходить на более дешевые и менее полезные продукты, как правило обладающие высокой калорийностью.

Переедание, калорийные продукты, одиночество и низкий уровень активности - прямая дорога к ожирению, сообщает medikforum со ссылкой на EurekAlert!. Усугубляется ситуация еще и удаленным режимом работы, на который перешли многие специалисты.

Ученые считают, что органы здравоохранения должны разработать стратегию борьбы с ожирением. Коронавирус никуда не делся, ослабления в карантине разных стран сменяются его ужесточением и новым этапом изоляции. В таких условиях необходимо думать о здоровье граждан не только в плане защиты их от возможного заражения COVID-19. Ученые отмечают, что постстрессовые расстройства могут проявляться не только во время пандемии, но и через несколько лет после нее.

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