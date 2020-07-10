Названы простые способы справиться с дневной сонливостью

Было обнаружено, что жевание в течение 15-20 минут может стать простым способом умственной стимуляции.

Ходьба по лестнице, прогулка в парк, взаимодействие с животными, жевательная резинка – существуют разные простые способы справиться с дневной сонливостью и повысить энергию во второй половине дня, что так необходимо для работы.

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Посильная физическая активность. Движение улучшает кровоток, обеспечивая приток кислорода и питательных веществ к мышечной ткани, что естественным образом увеличивает энергию. Доктор медицины Карл Базил (директор отделения эпилепсии и сна в Колумбийском университете) рекомендует двигаться до наступления дневной сонливости, пишет medikforum. Подойдут самые простые действия – потягивания, ходьба по лестнице, обход здания.

Перерыв. Исследователи Университета Торонто установили, что отсутствие перерыва во время обеда увеличивает усталость и непродуктивность офисных работников. Ученые рекомендуют отрываться от работы на это время. Даже просто уход от рабочего стола может вас подзарядить, утверждают они.

Прогулка в парк. Если есть возможность, сделайте перерыв и сходите ненадолго в ближайший парк. Результаты экспериментов свидетельствуют: возможность побывать в природной среде помогает лучше выполнять тесты на память и внимание. Такая обстановка освобождает мозг от необходимости поддерживать функцию прямого внимания, требующую активной фокусировки (как, например, это делают работа или вождение автомобиля). Происходит своеобразная когнитивная перезагрузка.

Животные. Согласно исследованию Колледжа ветеринарной медицины Университета Миссури, общение с животными повышает уровень гормона окситоцина, подавляющего гормоны стресса и делающего нас более спокойными и сосредоточенными. Мысли о домашнем питомце дают тот же эффект. Даже просмотр видео с котиками позволяет справиться с дневной сонливостью, повышая уровень положительных эмоций и энергии.

Жевательная резинка. Было обнаружено, что жевание в течение 15-20 минут может стать простым способом умственной стимуляции.

Вода. Обезвоживание вызывает усталость, плохое настроение, трудности с концентрацией внимания. Специалисты Клиники Майо советуют начинать свой день с большого стакана воды и продолжать пить далее, на протяжении суток.

Любимые мелодии. Их прослушивание во время работы повышает производительность, к такому заключению пришли ученые Университета Майами.

Правильная еда. Лучше всего энергичность поддерживают белки (нежирное мясо, рыба и яйца) и сложные углеводы (цельное зерно, бобовые). Листовая зелень (капуста, шпинат) обеспечивает железом, помогающим уменьшить усталость. В свою очередь, простые углеводы (белый хлеб, выпечка, сладости) стимулирует всплеск и падение уровня сахара в крови, что способствует спаду энергии, сонливости.

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