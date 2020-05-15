В Бельгии нашли способ, как посетить пожилых родственников без риска их заразить (видео)

Из-за карантина дома для престарелых закрыты для посетителей.

Как навестить пожилых родственников во время карантина, не рискуя их заразить, придумали в Бельгии.

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Как говорится в сюжете ТСН, посетителей домов для пожилых людей поднимают до окна на высоту нужного этажа на платформе с помощью крана. Из-за карантина дома для престарелых закрыты для посетителей. Поэтому такая форма свиданий через окно сейчас едва ли не единственная возможная. Таким образом, люди общаются и не нарушают дистанции.

Владелец строительной компании, которая предоставила краны для этих целей, говорит, что рад помочь. К тому же, в период карантина техника не имеет спроса в строительных целях.