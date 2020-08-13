Названы продукты питания могут вызвать угревую сыпь

Исследования показывают связь между молочными продуктами и тяжестью угревой сыпи у подростков.

Если кожа подвержена угрям и прыщам, то особое внимание следует уделять питанию. Существуют продукты, после употребления которых вероятность обострения кожных расстройств возрастает.

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Рафинированные углеводы. Белый рис, макароны, хлеб из пшеничной муки, газировка, другие сладкие напитки и продукты богаты рафинированными углеводами. Их употребление может увеличить уровень сахара в крови и показатели инсулина, что повышает вероятность угревых высыпаний.

Молочные продукты. Исследования показывают связь между молочными продуктами и тяжестью угревой сыпи у подростков. Ученые предполагают, что употребление молока может повышать уровень инсулина, что негативно влияет на количество прыщей. Более того, аминокислоты в коровьем молоке стимулируют печень к производству большего количества инсулиноподобного фактора роста 1, также связанного с развитием акне, сообщает medikforum со ссылкой на The Health Site.

Фастфуд. Исследования предполагают мощную связь между западной диетой и прыщами. В разного рода продуктах фастфуда вроде бургеров, хот-догов, картошки фри и молочных коктейлей много калорий, жиров и рафинированных углеводов. Наблюдения показывают, что эти продукты стимулируют производство гормонов, приводящих к выработке избыточного количества кожного сала.

Шоколад. Еще одно исследование предположило, что шоколад ухудшает течение угревой сыпи, но неодинаково влияет на всех людей. Считается, что после употребления шоколада иммунная система увеличивает реакцию на бактерии, вызывающие прыщи.

Экстракт сывороточного протеина. Это популярная диетическая добавка является богатым источником аминокислот лейцина и глютамина, увеличивающих темпы роста и деления клеток кожи. А это может приводить к формированию прыщей. Аминокислоты также заставляют организм производить больше инсулина, повышающего риск акне.

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