Итальянцы на карантине набрали в среднем по 2 килограмма веса

После того, как в Италии смягчили карантин, итальянцы пытаются сбросить лишний вес.

Во время 55-дневного карантина в связи с пандемией коронавируса итальянцы набрали в среднем по 2 килограмма дополнительного веса.

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Об этом пишет итальянское агентство ANSA со ссылкой на фермерскую ассоциацию Coldiretti, передает "Европейская правда".

По данным ассоциации, к увеличению веса среднестатистического итальянца привело пребывания дома, невозможность выполнять привычные спортивные упражнения и чрезмерное потребление пищи, наполненной сахарами, углеводами и жирами. Количество еды на столах итальянцев выросло на 18% во время действия карантинных ограничений.

После того, как в Италии смягчили карантин, итальянцы пытаются сбросить лишний вес. По результатам опроса Ixè, около 47% итальянцев считают похудение одной из приоритетных целей, поэтому многие из них садятся на диету и занимаются спортом, чтобы вернуться в форму.

В Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Люди могут заниматься спортом индивидуально не только в районе своих домов, но и на большем расстоянии – парки и скверы открылись на всей территории страны.