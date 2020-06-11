В Италии 60-летняя пациентка во время операции на мозге фаршировала оливки (видео)
11:42, 11 июня 2020Зарубежные новости
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Женщине удаляли опухоль, расположенную в зоне, которая отвечает за контроль над речью и движениями правой части тела.
60-летняя итальянка во время операции на мозге фаршировал оливки
Кулинарные упражнения просто в операционной. 60-летняя итальянка во время операции на мозге фаршировала оливки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Женщине удаляли опухоль, расположенную в зоне, которая отвечает за контроль над речью и движениями правой части тела. Чтобы медики могли согласовывать свои действия с состоянием пациентки и наблюдать за малейшими изменениями, она оставалась в сознании и занимала руки мелкой работой.
Участие в операции приняли 11 медработников: хирурги, медсестры и психолог. А вмешательство длилось 2,5 часа. За это время пациентка, кстати, умудрилась нафаршировать 90 оливок.
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