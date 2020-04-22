В Италии количество жертв коронавируса перевалило за 25 тысяч человек
В Италии в результате пандемии коронавируса умерли более 25 тыс. 85 человек, в том числе за последние сутки - 437.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.
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Отмечается, что там уже третий день подряд уменьшается количество людей, у которых диагностирован COVID-19.
В настоящее время инфицированных коронавируса насчитывается 107 тыс. 699 человек. Госпитализированы 23 тыс. 805 человек. За последние сутки количество пациентов в больницах уменьшилась на 329 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 2 тыс. 384 пациента, что на 87 человек меньше, чем за предыдущие сутки.
Еще 81 тыс. 510 человек с положительным результатом на коронавирус находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.
В настоящее время выздоровели и из больниц выписались 54 тыс. 543 человека. За последние сутки количество тех, кто выздоровел, выросло на 2 тыс. 943 человека.
В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 187 тыс. 327 человека.
Италия является второй в мире по смертности после США и третьей по количеству диагностированных случаев COVID-19 после США и Испании.
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