цей матеріал доступний українською

Ученые выяснили, что люди не просто так высовывают одну ногу из-под одеяла во сне

10:20, 03 августа 2020
Зарубежные новости
315 0
Охлаждение тела непосредственно связано со сном \ samorozvytok.info

Читайте такжеБогатые люди дольше спят по ночам - исследование

Оказалось, что ступни действительно выступают регулятором температуры тела. Это обусловлено тем, что ноги обладают уникальной сосудистой структурой, которая позволяет эффективно охлаждать организм, пишет medikforum.

Охлаждение тела непосредственно связано со сном. К вечеру организм начинает снижать температуру тела. Самая низкая температура наблюдается в период глубокой стадии сна.

Медики рекомендуют имитировать естественное снижение температуры перед сном принятием горячего душа. После него организм чувствует охлаждение и появляется сонливость.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter