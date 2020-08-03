Ученые выяснили, что люди не просто так высовывают одну ногу из-под одеяла во сне

Охлаждение тела непосредственно связано со сном. К вечеру организм начинает снижать температуру тела. Самая низкая температура наблюдается в период глубокой стадии сна.

Ученые смогли определить, почему люди во время сна высовывают из-под одеяла именно одну ногу.

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Оказалось, что ступни действительно выступают регулятором температуры тела. Это обусловлено тем, что ноги обладают уникальной сосудистой структурой, которая позволяет эффективно охлаждать организм, пишет medikforum.

Охлаждение тела непосредственно связано со сном. К вечеру организм начинает снижать температуру тела. Самая низкая температура наблюдается в период глубокой стадии сна.

Медики рекомендуют имитировать естественное снижение температуры перед сном принятием горячего душа. После него организм чувствует охлаждение и появляется сонливость.

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