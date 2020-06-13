Диетологи назвали четыре действия, позволяющие похудеть за короткое время

Диетологи отметили, что продолжительный ночной сон является одним из средств, позволяющих похудеть за короткое время.

Несколько действий, вносящих определенные изменения в образ жизни человека, могут помочь похудеть на несколько килограммов за короткое время.

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Об этом испанские диетологи рассказали в публикации издания La Gaceta, передает medikforum. По мнению специалистов, любые действия, целью которых является похудение, должны опираться на три базовых принципа: регулярность, здоровое питание, физическая активность. Тем, кто мечтает похудеть, они рекомендуют сделать регулярными в своем существовании следующие привычки.

Высыпаться. Продолжительный ночной сон является одним из средств, позволяющих похудеть за короткое время. Испанские эксперты советуют сделать время отправления ко сну жестко фиксированным и спать не менее 8 часов. Такой сон связан со снижением аппетита и, соответственно, количеством, потребляемой пищи.

Делать короткие, но интенсивные упражнения. Не нужно помногу бегать – короткие упражнения высокой интенсивности, выполняемые два-три раза в неделю, могут вызвать изменения метаболизма, позволяющие сжигать больше жира и сбрасывать вес. Если вы можете добавить к этому ежедневную прогулку, то результаты похудения порадуют уже через короткое время, утверждают диетологи.

Есть больше клетчатки. Она долго переваривается, что способствует долгому ощущению сытости. Особенно эффективны для похудения продукты, содержащие клетчатку и воду – они позволяют чувствовать себя сытым дольше всего. Диетологи обращают внимание на цитрусовые.

Практиковать прерывистый пост. Если вы готовите полдник, попробуйте отказать от ужина. Идея состоит в том, чтобы выдержать 16 часов без еды – было показано, что такой пост, соблюдаемый время от времени, очень эффективен для снижения веса.

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