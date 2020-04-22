Искусственный интеллект может заменить биопсию при раке мозга

Искусственный интеллект может идентифицировать специфическую генетическую мутацию в глиоме посредством изучения трехмерных изображений мозга.

Новое исследование, проведенное специалистами медицинского центра UT Southwestern, показывает, что искусственный интеллект может идентифицировать специфическую генетическую мутацию в глиоме посредством изучения трехмерных изображений мозга.

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Точность результата при этом превышает 97%. Такая технология может стать заменой инвазивной биопсии, передает medikforum. В исследовании использовалась сеть глубокого облучения и стандартная магнитно-резонансная томография (МРТ) для определения статуса гена, называемого изоцитратдегидрогеназа (IDH), который продуцирует фермент, вызывающий при мутации рост опухоли в мозге.

«Плюс новой модели глубокого облучения заключается в ее простоте и высокой степени точности», - говорит Джозеф Малджиан, глава отделения нейрорадиологии в UT Southwestern. Он подчеркнул, что данная модель может использоваться для идентификации важных маркеров и других видов рака.