Инсульт при коронавирусе в восемь раз вероятней, чем при гриппе

Ученые Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке обнаружили, что 1,6% госпитализированных пациентов с COVID-19 сталкиваются с инсультами. Это в 8 раз больше, чем среди жертв гриппа, у которых данный показатель составляет 0,2%.

Страдающие от COVID-19 пациенты в восемь раз чаще сталкиваются с инсультами, чем пациенты с гриппом. У последних вероятность ишемического инсульта составляет всего 0,2%.

Читайте такжеУченые выяснили, почему COVID-19 вызывает инсульты

Ученые Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке обнаружили, что 1,6% госпитализированных пациентов с COVID-19 сталкиваются с инсультами. Это в 8 раз больше, чем среди жертв гриппа, у которых данный показатель составляет 0,2%. Речь об ишемическом инсульте, вызываемом тромбами в кровеносных сосудах. В ходе наблюдений с участием 1 900 пациентов с COVID-19 от инсульта скончались 9. В аналогичной группе жертв гриппа не было зафиксировано смертей, передает medikforum.

Исследователи изучали риск ишемических инсультов, которые сложней лечить, чем инсульты геморрагические, вызывающие кровоизлияния в мозг. Приблизительно 87% всех инсультов - ишемические. В ходе исследования, результаты которого опубликованы журналом JAMA Neurology, 1 916 пациентов с COVID-19 сравнили с 1 486 пациентами, госпитализированными в прежние годы с тяжелыми случаями гриппа. В первой группе с инсультами столкнулись 31 человек или 1,6%.

В среднем, пациенты с гриппом были моложе, чаще являлись женщинами и реже страдали от каких-то других хронических болезней вроде гипертонии, диабета и заболеваний почек. Результаты исследования показывают, что лечащим врачам нужно обращать самое пристальное внимание на малейшие признаки острого ишемического инсульта у пациентов с COVID-19. Чем раньше таким людям будет оказываться экстренное лечение, тем выше их шансы на сохранение жизни и здоровья.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram