В 2019 году количество случаев заболевания корью достигло самого высокого показателя за 23 года. При этом во многих странах слишком мало людей делают прививки от этой инфекции из-за пандемии COVID-19.
Как пишет Bloomberg, глобальное количество подтвержденных случаев заражения корью возросло до 869 770. Такую цифру указали ВОЗ и Центр контроля и профилактики заболеваний США в своем отчете, опубликованном в четверг. Количество смертей от кори выросло на 50% по сравнению с показателем за 2016 год.
Процент людей, сделавших первую прививку от кори, сокращался на протяжении последних лет. А пандемия коронавируса еще больше замедляет вакцинацию,- говорят в ВОЗ. Таким образом, здоровье около 94 миллионов человек оказалось под угрозой. Старший технический специалист по кори в ВОЗ Наташа Кроукрофт говорит, что количество уязвимых к инфекции людей будет расти. И это может привести к началу "большого пожара".
Читайте также"Может погибнуть половина населения Земли": ученые предупреждают о новой пандемии - СМИОна также добавила, что 73% всех случаев заражения корью пришлись на 9 стран мира. Наибольшие вспышки произошли в Конго, на Мадагаскаре, в Грузии, Украине и Казахстане. Всего за год инфекция стала причиной 207,5 тысяч смертей.
"Заболевание корью можно полностью предотвратить. Во времена, когда у нас есть мощные, безопасные и эффективные вакцины никто не должен умирать от этой болезни", - сказал глава группы по вакцинации Gavi Сет Беркли.
В 2020 году количество случаев заражения корью сократилось, равно как и некоторыми другими инфекциями. Меры безопасности, к которым люди прибегают для сокращения распространения COVID-19, эффективно сокращают распространение вирусов в целом.
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