Клетки иммунитета могут "запомнить" коронавирус, и это важнее антител – ученые

Исследователи отметили, что считают дискуссию об «исчезающих антителах» к COVID-19 немного бессмысленной.

Исследователи из Сингапура полагают, что иммунные клетки организма способны распознавать коронавирусы после первого контакта с ними, даже годы спустя. И это более весомый фактор иммунитета, чем наличие антител.

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Как сообщает Reuters, статья ученых опубликована в журнале Nature. Исследователи считают, что иммунные клетки (так называемые T-лимфоциты и B-лимфоциты) «запоминают» вирус и могут вызвать иммунный ответ.

В своей работе ученые исследовали «память» клеток у 36 человек, переживших COVID-19, 23 человек, переболевших болезнью SARS при вспышке 2003 года и 37 человек, которые никогда не болели.

У всех переживших COVID-19 были T-лимфоциты, которые распознали новый коронавирус. У переживших SARS клетки распознали коронавирус 2003 года, и даже новый коронавирус.

Больше того, те, кто никогда не болел ни одной из этих болезней, обладал защитными T-лимфоцитами. Предположительно, эта категория людей сталкивалась с коронавирусами в прошлом, и обладает определенным иммунитетом к новой вспышке.

В комментарии Reuters ученые отметили, что считают дискуссию об «исчезающих антителах» к COVID-19 немного бессмысленной. Ведь гораздо важнее то, что у переболевших возникает клеточная память, позволяющая быстро запустить иммунный ответ в случае нового столкновения с вирусом.

Напомним, еще в апреле в ВОЗ заявили, что положительный тест на антитела к COVID-19 не доказывает наличие иммунитета.

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