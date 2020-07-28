Ученые рассказали, сколько действует иммунитет к коронавирусу

Переболевшим COVID-19 не следует надолго расслабляться.

Эксперты из Лондонского королевского колледжа провели обследование людей, переболевших коронавирусом. Данные были опубликованы на сайте MedRxiv.

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Тестирование людей, считающих себя выздоровевшими после COVID-19, показали, что у большинства пациентов уровень антител сразу был на уровне 60%. А уже спустя квартал у тех же людей они составляли 17%. При этом некоторые из бывших пациентов полностью теряли антитела, что делало их уязвимыми для повторного заражения, передает medikforum.

В связи с этим ученые призывают к соблюдению мер предосторожности. Массовое тестирование на антитела пока однозначно не закрывает вопрос с дальнейшей уязвимостью и возможностью повторных заражений.

Стоит впрочем учитывать данные и еще одного исследования шведских ученых, согласно которым, многие переболевшие вообще не имеют специфических антител.

Однако у них есть иммунитет благодаря Т-клеткам. Такой иммунитет сложнее выявить на массовом уровне, однако он вполне может быть у тех, кто столкнулся с COVID-19 и перенес его в любой форме, даже бессимптомно.

В случае повторного заражения, Т-клеточки вспомнят с кем дело имеют, и заболевание пройдет в легкой форме как обычное ОРЗ.

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