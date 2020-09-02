На сегодня это самая масштабная работа по реакции иммунной системы на коронавирус.

Антитела к COVID-19 сохраняются в организме человека по меньшей мере четыре месяца после установления диагноза, и не исчезают так быстро, как предполагали ранее.

Читайте также"Много людей погибнет": В ВОЗ объяснили, как нельзя добиваться коллективного иммунитета к COVID-19К такому выводу пришли эксперты DeCODE Genetics из Рейкьявика, исследовавшие результаты тестов более 30 тыс. пациентов в Исландии, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.

На сегодня это самая масштабная работа по реакции иммунной системы на вирус SARS-CoV-2, а также"хорошая новость для тех, кто работает над разработкой вакцины".

По словам независимых экспертов из Гарвардского университета и Национального института здравоохранения США, если вакцина может стимулировать выработку устойчивых антител так, как это делает естественная инфекция, то результаты исследования дают надежду на то, что "иммунитет к этому непредсказуемому и очень заразному вирусу может не быть скоротечным".

До этого ученые предполагали, что антитела к COVID-19 быстро исчезают, а некоторые из пациентов, преимущественно с легким или бессимптомным течением заболевания, вообще их не производит.

Что известно об иммунитете к коронавирусу:

Коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, по крайней мере сегодня на это рассчитывать нельзя. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан. Он сообщил, что побороть коронавирус могут помочь эффективно лишь меры, ограничивающие его распространение. Коллективный иммунитет, который многие медики называют главной защитой от нового вируса, Райан оценил как недостаточно надежный на сегодняшний день механизм.

Позже в ВОЗ заявили, что нельзя позволять коронавирусу просто распространяться ради того, чтобы у людей без помощи вакцины появился иммунитет к нему. Потому что, как предостерегли в ВОЗ, это "очень опасный" сценарий. Ведь при таком сценарии многие люди заразятся, многим будет нужна госпитализация и многие люди умрут

Между тем, около 74% людей во всем мире заявляют, что готовы получить вакцину от коронавируса, если она будет.

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Автор: УНИАН