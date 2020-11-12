Хантавирусы - это семейство вирусов, которые распространяются, в основном, грызунами.

Немецкие врачи из берлинской клиники "Шарите" подтвердили первое инфицирование хантавирусом в стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы заведения.

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Больной оказалась жительница Нижней Саксонии, которую срочно госпитализировали с почечной недостаточностью. Дополнительные исследования подтвердили инфицирование девушки хантавирусом.

Врачи отмечают, что это первое зафиксированное заражение человека непосредственно в Германии, а не так называемый "завезенный" из-за рубежа случай.

По мнению специалистов, вирус мог перейти к пациентке от домашней крысы. Настоящим источником распространения могли стать корабельные грызуны, добравшиеся к берегам Европы на судах из Азии.

Сейчас пациентке предоставлена интенсивная терапия. Однако каким именно видом хантавируса она заболела – медики не знают.

Хантавирус – что это такое

Хантавирусы – это семейство вирусов, которые распространяются, в основном, грызунами. Некоторые из видов хантавирусов могут вызвать серьезные проблемы с легкими, например, наполнение их жидкостью.

Другие же разновидности этого вируса вызывают геморрагическую лихорадку и почечный синдром.

Симптомы хантавируса

Заражение хантавирусом вызывает симптомы, похожие на грипп, среди них:

утомление;

лихорадка;

боль в мышцах;

головокружение;

тошнота и даже рвота;

иногда – затрудненное дыхание.

Но есть и нехарактерные для гриппа симптомы: легкие быстро наполняются жидкостью, что чревато летальным исходом.

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Автор: Яна Ставская