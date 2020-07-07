Глобальное потепление может высвободить из вечной мерзлоты сибирскую язву – ученые

Вспышки сибирской язвы уже случались в России в 2015 и 2016 годах.

Деградация вечной мерзлоты в процессе глобального потепления может высвободить из старых могильников сибирскую язву, а также другие древние вирусы и бактерии.

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Как пишет Naked Science, вечная мерзлота — часть криолитозоны, постоянно мерзлая земля, общая площадь которой по всей планете достигает 35 миллионов квадратных километров: она покрывает около четверти суши в Северном полушарии, более 60 процентов территории России приходится именно на многолетнюю мерзлоту.

Согласно прошлогоднем докладу Межправительственной группы ООН по изменению климата, «температура вечной мерзлоты возросла до рекордно высокого уровня».

В конце прошлого месяца в Сибири зарегистрировали рекордно высокую температуру: в городе Верхоянске — полюсе холода Северного полушария — был побит рекорд 32-летней давности: воздух прогрелся до плюс 38 градусов.

Аномальная жара в Сибири стала «знаковым порогом, указывающим на потепление, которое мы наблюдаем в долгосрочной перспективе», - отметил Уолт Майер, старший научный сотрудник Национального центра данных по снегу и льду США.

Помимо всего прочего, таяние многолетней криолитозоны может вернуть человечеству инфекционные болезни, которые все это время покоились в промерзшей почве. В частности - сибирскую язву. Ее вспышки уже случались в России, в частности в 2015 и 2016 годах в Якутии и на Ямале. Сибирская язва сверхбыстро поражает сельскохозяйственных и диких животных, а также человека и в большинстве случаев характеризуется появлением карбункулов на теле.

Как заявил в комментарии для «РИА Новости» замдиректора по науке института мерзлотоведения имени Мельникова СО Российской академии наук, ведущий сотрудник международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии BEST института естественных наук СВФУ Александр Федоров, рекордные температуры в Якутии действительно повышают риск высвобождения сибирской язвы.

«Эта проблема была и до потепления климата. Русловые процессы в наших реках иногда вскрывали такие могильники. А с потеплением климата этот риск увеличивается намного больше. Многие бактерии высвобождаются с деградацией мерзлоты. <…> Хотя Россия является самой мерзлотной страной в мире и наши проблемы с вечной мерзлотой из-за потепления очевидны, наши экономисты еще не поверили в последствия потепления», — сказал Федоров.

В Якутии находятся свыше 1,4 тысячи незарегистрированных могильников, в которых погребены погибшие от сибирской язвы животные, зарегистрированных — около 300. Кроме того, подобные захоронения можно найти по всей России: так, на территории Свердловской области их насчитывается более 70, при этом, по информации СМИ, лишь чуть больше половины оборудованы безопасно и залиты бетоном.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что ситуация с бубонной чумой в Монголии и Китае не представляет повышенной опасности.

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